Преображенские трамваи начали ходить чаще

Выделенная трамвайная линия на Большой Черкизовской улице позволила сократить интервал между прибывающими трамваями в два раза.

Вследствие уплотнения трамвайного потока возросло и количество перевозимых пассажиров — рост составил двадцать процентов, а суточная норма трамвайных перевозок достигла шестидесяти тысяч человек. Еще один фактор улучшения транспортной ситуации в районе связан с установкой видеокамер, что позволило на тридцать процентов скортатить количество дорожно-транспортных происшествий.

По выделенному участку трамвайных путей на Большой Черкизовской улице проходят следующие трамваи:

— № 4л «Станция метро „Бульвар Рокоссовского“» (кольцевой);

— № 4пр «Станция метро „Бульвар Рокоссовского“» (кольцевой);

— № 13 «Детский санаторий — „Каланчевская улица“;

— № 36 „Детский санаторий“ — „Новогиреево“.