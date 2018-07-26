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Преображенские трамваи начали ходить чаще
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Преображенские трамваи начали ходить чаще 

Управа района Преображенское 44 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Выделенная трамвайная линия на Большой Черкизовской улице позволила сократить интервал между прибывающими трамваями в два раза.
Вследствие уплотнения трамвайного потока возросло и количество перевозимых пассажиров — рост составил двадцать процентов, а суточная норма трамвайных перевозок достигла шестидесяти тысяч человек. Еще один фактор улучшения транспортной ситуации в районе связан с установкой видеокамер, что позволило на тридцать процентов скортатить количество дорожно-транспортных происшествий.
По выделенному участку трамвайных путей на Большой Черкизовской улице проходят следующие трамваи:
— № 4л «Станция метро „Бульвар Рокоссовского“» (кольцевой);
— № 4пр «Станция метро „Бульвар Рокоссовского“» (кольцевой);
— № 13 «Детский санаторий — „Каланчевская улица“;
— № 36 „Детский санаторий“ — „Новогиреево“.
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