Столичные власти утвердили положение о Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении положения о Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) Москвы. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«ЕАИСТ представляет собой автоматизированную информационную систему города Москвы, содержащую информацию и программно-технические средства, обеспечивающие автоматизацию процессов осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Москвы, нужд отдельных видов юридических лиц в городе Москве, а также Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Московского фонда реновации жилой застройки в соответствии с федеральными законами», — говорится в документе.

В задачи ЕАИСТ входят автоматизация процессов закупок товаров, работ и услуг в Москве, других российских регионах и муниципальных образованиях, информирование участников об осуществляемых закупках, повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти Москвы закупок.

Функциями новой системы являются автоматизация процессов закупок, взаимодействия заказчиков, сбора информации для контроля в данной сфере, а также планирование закупок, оформление всей документации, определение поставщиков, заключение контрактов и другие.

Участниками ЕАИСТ являются департамент по конкурентной политике, департамент экономической политики и развития Москвы, департамент финансов, главное контрольное управление столицы, оператор и пользователи системы, среди которых заказчики Москвы, Фонд капремонта многоквартирных домов, Московский фонд реновации жилой застройки и органы исполнительной власти столицы.