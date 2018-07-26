«Маяковскую» и «Чернышевскую» вернули пассажирам

Петербурге станции «Маяковская» и «Чернышевская» открылись после проверки, передает пресс-служба городского метрополитена. В настоящее время они работаю в штатном режиме.

Напомним, на обеих станциях обнаружили бесхозные предметы.

Взрывотехники установили, что это просто забытые вещи, и они не представляют никакой опасности.

Двери «Маяковской» распахнулись в 16.49, а «Чернышевской» — в 16.58.

Пассажиров просят быть внимательными и не оставлять свои личные вещи на платформах, в вагонах и на эскалаторах.