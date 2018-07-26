Мэр Москвы утвердил проект строительства напорного канализационного трубопровода в поселении Вороновское

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — второй нитки напорных трубопроводов от канализационной насосной станции «Приозерная», расположенного в поселении Вороновское в Москве. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«Территория подготовки проекта планировки расположена в границах поселения Вороновское города Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 0,81 га. Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено строительство напорного канализационного трубопровода диаметром 110 мм и протяженностью 810 м от канализационной насосной станции «Приозерная» до камеры №2, подлежащей реконструкции», — говорится в документе.

Из документа следует, что размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки территории не предусматривается.

Все мероприятия планируется осуществить в один этап.