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Комплекс ЖКХ продолжает менять асфальт в центре столицы
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Комплекс ЖКХ продолжает менять асфальт в центре столицы 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В связи с заменой асфальта в ночное время на некоторых центральных улицах Москвы будет ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает ЦОДД.
Город засыпает, просыпается Комплекс ЖКХ и продолжает менять асфальт в центре города: — ул. М. Бронная — каждую ночь до 28 июля; — ул. Б. Никитская — каждую ночь до 2 августа; — ул. Б. Дмитровка — в ночь с 28 на 29 июля. Перекрытия устанавливаются с 22:00 по 06:00.
pic.twitter.com/bUISpPbc8S
— ЦОДД (@gucodd)
July 26, 2018
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Комплекс ЖКХ продолжает менять асфальт в центре столицы появились сначала на Москва Меняется.
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