Комплекс ЖКХ продолжает менять асфальт в центре столицы

В связи с заменой асфальта в ночное время на некоторых центральных улицах Москвы будет ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает ЦОДД.

Город засыпает, просыпается Комплекс ЖКХ и продолжает менять асфальт в центре города: — ул. М. Бронная — каждую ночь до 28 июля; — ул. Б. Никитская — каждую ночь до 2 августа; — ул. Б. Дмитровка — в ночь с 28 на 29 июля. Перекрытия устанавливаются с 22:00 по 06:00.

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— ЦОДД (@gucodd)

July 26, 2018

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