С. Собянин утвердил проект перекладки напорного участка трубопровода в Нагорном районе

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — Юго-Западный дюкер в интервале ВКД41-НКД42. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«Территория подготовки проекта планировки расположена в границах Нагорного района Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 1,25 га. Протяженность проектируемого линейного объекта — 160 м. Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрена перекладка Юго-Западного дюкера в интервале ВКД41-НКД42. Перекладка дюкера предусмотрена в границах существующей охранной зоны канализационной сети», — говорится в документе.

Проектируемая территория частично расположена в границах объекта природного комплекса Южного административного округа Москвы №61 «Долина реки Котловка, Варшавское шоссе, д. 18»

«Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходят инженерные коммуникации, в том числе установления обременения использования подземного пространства. Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматриваются», — говорится в документе.