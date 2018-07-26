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С. Собянин утвердил проект перекладки напорного участка трубопровода в Нагорном районе
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С. Собянин утвердил проект перекладки напорного участка трубопровода в Нагорном районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — Юго-Западный дюкер в интервале ВКД41-НКД42. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Территория подготовки проекта планировки расположена в границах Нагорного района Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 1,25 га. Протяженность проектируемого линейного объекта — 160 м. Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрена перекладка Юго-Западного дюкера в интервале ВКД41-НКД42. Перекладка дюкера предусмотрена в границах существующей охранной зоны канализационной сети», — говорится в документе.
Проектируемая территория частично расположена в границах объекта природного комплекса Южного административного округа Москвы №61 «Долина реки Котловка, Варшавское шоссе, д. 18»
«Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходят инженерные коммуникации, в том числе установления обременения использования подземного пространства. Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматриваются», — говорится в документе.
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