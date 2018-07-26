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Власти Москвы утвердили проект планировки территории водопровода на ул. Производственная в Солнцево
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Власти Москвы утвердили проект планировки территории водопровода на ул. Производственная в Солнцево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — водопровода на ул. Производственная на западе города. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Проект планировки территории линейного объекта — водопровод по ул. Производственная — подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от 1 февраля 2018 г. №52 «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта — водопровод по ул. Производственная», решения Градостроительно-земельной комиссии Москвы от 14 декабря 2017 г. Территория подготовки проекта планировки расположена в границах района Солнцево города Москвы», — говорится в документе.
Указывается, что площадь проектируемой территории составляет 2,11 га. Протяженность трассы проектируемого водопровода составит 2 тыс. 108 м. Проектируемый диаметр водопровода — 600 мм.
«Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходят инженерные коммуникации, в том числе установления обременения использования подземного пространства. Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматриваются», — говорится в документе.
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