Власти Москвы утвердили проект планировки территории водопровода на ул. Производственная в Солнцево

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — водопровода на ул. Производственная на западе города. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«Проект планировки территории линейного объекта — водопровод по ул. Производственная — подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры от 1 февраля 2018 г. №52 «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта — водопровод по ул. Производственная», решения Градостроительно-земельной комиссии Москвы от 14 декабря 2017 г. Территория подготовки проекта планировки расположена в границах района Солнцево города Москвы», — говорится в документе.

Указывается, что площадь проектируемой территории составляет 2,11 га. Протяженность трассы проектируемого водопровода составит 2 тыс. 108 м. Проектируемый диаметр водопровода — 600 мм.

«Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию участков землепользователей, в границах которых проходят инженерные коммуникации, в том числе установления обременения использования подземного пространства. Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями не предусматриваются», — говорится в документе.