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С. Собянин уволил замруководителя департамента городского имущества
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С. Собянин уволил замруководителя департамента городского имущества 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении заместителя руководителя столичного департамента городского имущества Татьяны Озеровой. Документ опубликован на официальном портале мэра города.
«Освободить Т. Озерову от замещаемой должности заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе», — говорится в распоряжении.
Т. Озерова занимала должность замглавы департамента с 6 июля 2016 г. До этого она была начальником профильного управления столичного департамента горимущества, а в 2014-2016 гг. являлась министром имущественно-земельных отношений Тверской области.
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