С. Собянин уволил замруководителя департамента городского имущества

«Освободить Т. Озерову от замещаемой должности заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе», — говорится в распоряжении.