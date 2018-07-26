Заработал штаб общественной поддержки Свиридова

"Я сейчас формирую карту проблем Москвы, на основании которой я сделаю перечень проблем, которые я буду решать в приоритетном порядке, после избрания меня мэром Москвы и приходите, приносите свои проблемы, свои предложения", — заявил кандидат.