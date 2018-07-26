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Заработал штаб общественной поддержки Свиридова
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Заработал штаб общественной поддержки Свиридова 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Штаб общественной поддержки кандидата от партии «Справедливая Россия» Ильи Свиридова начал работать в столице. Претендент на должность мэра открыл приемную, куда может обратиться с запросом любой москвич, передает телеканал Москва 24.
"Я сейчас формирую карту проблем Москвы, на основании которой я сделаю перечень проблем, которые я буду решать в приоритетном порядке, после избрания меня мэром Москвы и приходите, приносите свои проблемы, свои предложения", — заявил кандидат.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от «Справедливой России», Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ. Некоторые кандидаты уже представили свои предвыборные программы. МГИК также зарегистрировал членов комиссии с правом совещательного голоса от каждого из претендентов.
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