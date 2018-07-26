Инспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров Анна Родионова рада помочь каждому

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена помогают жителям и гостям города добраться в любую точку столицы.

Инспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров Анна Родионова рассказала «Вечерке», как она с коллегами делает жизнь маломобильных москвичей комфортнее.

— В чем заключается ваша работа?

— Специалисты центра помогают передвигаться по территории метрополитена людям с ограниченными возможностями здоровья, родителям с детскими колясками, пожилым пассажирам, а также гражданам, которые приехали из других стран.

— Как вы находите тех, кому нужно помочь?

— Пассажиры оставляют заявку на сопровождение, после чего она передается инспектору. Тот встречает пассажира на начальной станции и помогает ему добраться до конечной точки маршрута. Бывает, что и мы сами предлагаем свою помощь, когда видим маломобильного пассажира на станции. Наш центр также взаимодействует с социальными и культурными учреждениями города. И если пассажиру требуется попасть в одну из таких организаций, инспектор ему в этом поможет. Работать с людьми всегда непросто. Но мне нравится помогать пассажирам, общаться с ними. Я работаю здесь уже почти четыре года и не жалею, что стала частью такого большого и важного дела.

— Можно ли сказать, что Центр обеспечения мобильности пассажиров помогает людям жить полной жизнью?

— Да, многие пассажиры делятся с нами своими эмоциями, говорят, что им стало гораздо проще. Некоторые перестали бояться выходить из дома. Некоторые даже нашли работу, ведь у них появилась возможность передвигаться на метро. Кроме того, мы помогаем иностранным туристам, которым сложно ориентироваться в Москве . Особенно много их было во время чемпионата мира по футболу.

— Это были особые условия работы для вас?

— Конечно, у нас была очень большая нагрузка, ведь мы занимались и регулированием пассажиропотока на станциях, и нашей основной деятельностью — сопровождением маломобильных граждан. Но мы не отказывали в помощи никому. Среди болельщиков было немало маломобильных пассажиров. К решению этой проблемы с помощью Департамента транспорта города Москвы мы подключили службу социального такси. В метро стояли сотрудники на протяжении всего пути таких пассажиров, мы помогали им добраться до нужной станции, передавали службе такси, а те уже подвозили их к фан-зонам и стадионам, где проходили матчи чемпионата мира.

ОБЯЗАННОСТИ

Помощь в передвижении по метрополитену, Московскому центральному кольцу, по территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, сопровождение на «Аэроэкспрессе» до терминала аэропортов, до автовокзалов города Москвы, по городской территории до социальных объектов.

ЦИФРА

65 тысяч пассажиров получили помощь инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров за последние шесть месяцев.