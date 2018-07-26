Ещё
Три фонтана помоют в саду «Аквариум»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три фонтана помоют в столичном саду «Аквариум» 27 июля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: wikiwand.com
Три фонтана планируют помыть 27 июля 2018 г. в саду «Аквариум» на ул. Большая Садовая, сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».
«В саду «Аквариум» на ул. Большая Садовая 27 июля сотрудники ГБУ «Гормост» произведут промывку трех фонтанов. Внутри сада располагаются фонтаны «Ручей», «Сатир» и «Аполлон». Для промывки фонтанов задействуют бригаду из двух человек и мастера участка, промывочную технику, щетки и моющие средства. Из чаш фонтана полностью сольют воду, после проведения эксплуатационных работ фонтаны вновь наполнят водой», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что техническое состояние фонтанов, эксплуатируемых ГБУ «Гормост», проверяется ежедневно.
«Промывка фонтанов со сливом грязной воды и заменой на чистую водопроводную производится от одного до семи раз в месяц, в зависимости от конструкции и размеров фонтана. Химический анализ воды производится один раз в год, в летнее время», — уточняется в материале.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор запретил купание в двух московских зонах отдыха Исследование: Аренда самой дорогой квартиры в Москве в июле составляет 650 тыс. руб. Работы по формовочной обрезке деревьев пройдут на Садовом кольце
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской219
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер39
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие44
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия139
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР151
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение