Три фонтана помоют в саду «Аквариум»

Три фонтана помоют в столичном саду «Аквариум» 27 июля

Три фонтана планируют помыть 27 июля 2018 г. в саду «Аквариум» на ул. Большая Садовая, сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

«В саду «Аквариум» на ул. Большая Садовая 27 июля сотрудники ГБУ «Гормост» произведут промывку трех фонтанов. Внутри сада располагаются фонтаны «Ручей», «Сатир» и «Аполлон». Для промывки фонтанов задействуют бригаду из двух человек и мастера участка, промывочную технику, щетки и моющие средства. Из чаш фонтана полностью сольют воду, после проведения эксплуатационных работ фонтаны вновь наполнят водой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что техническое состояние фонтанов, эксплуатируемых ГБУ «Гормост», проверяется ежедневно.