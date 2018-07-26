Стала известна судьба метро после 2023 года

Стала известна судьба московского метро после 2023 года

Прорабатывается возможность строительства 32 станций метро на перспективу после 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

В частности, речь идет о строительстве двух новых линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На первой линии планируется восемь станций, а на второй — 16. Бирюлевская линия соединит станцию МЦК «ЗИЛ», станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в новой Москве

Кроме того, после 2023 года московское метро может дойти до Троицка . Для этого планируется построить еще шесть станций метро после «Столбово». Помимо этого, прорабатываются еще две станции метро — «Челобитьево» на Калужско-Рижской линии и «Гольяново» на Арбатско-Покровской.

В ближайшие пять лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций. В частности, строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года. Она станет самой длинной кольцевой линией метро в мире.