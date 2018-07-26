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Стала известна судьба метро после 2023 года
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Стала известна судьба московского метро после 2023 года 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прорабатывается возможность строительства 32 станций метро на перспективу после 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
В частности, речь идет о строительстве двух новых линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На первой линии планируется восемь станций, а на второй — 16. Бирюлевская линия соединит станцию МЦК «ЗИЛ», станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в новой Москве.
Кроме того, после 2023 года московское метро может дойти до Троицка. Для этого планируется построить еще шесть станций метро после «Столбово». Помимо этого, прорабатываются еще две станции метро — «Челобитьево» на Калужско-Рижской линии и «Гольяново» на Арбатско-Покровской.
В ближайшие пять лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций. В частности, строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года. Она станет самой длинной кольцевой линией метро в мире.
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