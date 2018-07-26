После 2023 года в Москве могут построить еще 32 станции метро

Он пояснил, что речь идет о строительстве двух новых линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. В рамках первой в метро может появиться 8 новых станций, в рамках второй — 16. После 2023 года метро также может дойти до Троицка , сейчас прорабатывает возможность строительства еще шести станций. В перспективные планы по развитию метро входят станции «Челобитьево» на Калужско-Рижской линии и «Гольяново» на Арбатско-Покровской. Хуснуллин напомнил, что в ближайшие 5 лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций. В этом году может появиться 16 станций, в 2019-м — 5, в 2020-м — 17, в 2021-м — 7. В 2022 году ожидается открытие пяти станций. В 2023-м власти собираются замкнуть Большую кольцевую линию.