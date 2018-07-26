Собянин оценил темпы строительства ЦКАД

Собянин оценил темпы строительства Центральной кольцевой автодороги

"Действительно самый крупный, самый масштабный проект в области дорожного движения, в области дорожного транспорта Московской агломерации. Ничего крупнее нет и, пожалуй, важнее нет", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что ЦКАД реально "снимет огромный поток машин", который транзитом идет сейчас через МКАД. По мнению мэра, ЦКАД поможет в большой степени разгрузить вылетные магистрали и МКАД, и сделает все движение более понятной, комфортной и удобной.

Кроме того, Собянин отметил и важность ЦКАД в вопросе экологии, ведь, например, уменьшится количество грузовых машин, которые идут через населенные пункты.

"В этом году Калужское шоссе дойдет с реконструкцией уже до ЦКАД. Так что будем ждать, когда коллеги, я надеюсь, в следующем году закончат участок, чтобы соединиться", — сказал Собянин.

Трасса пройдет в обход крупных населенных пунктов и соединит основные магистрали — Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Ранее сообщалось, что для строительства третьего пускового комплекса ЦКАД привлекли 3,7 миллиарда рублей первых частных средств. Протяженность комплекса достигает 105 километров. Строительство планируют завершить в 2019 году.