С. Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транзита

Благодаря Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) Москва освободится от транзита грузового транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, инспектируя ход строительства автомагистрали вместе с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Действительно самый крупный, самый масштабный проект в области дорожного движения, в области дорожного транспорта Московской агломерации. Ничего крупнее нет и, пожалуй, важнее нет. Реально снимет огромный поток машин, который транзитом идет сейчас через МКАД, забивая головные участки вылетных магистралей. ЦКАД поможет в значительной степени разгрузить вылетные магистрали и МКАД, и сделает всю логистику движения более понятной, более комфортной, более удобной», — сказал С. Собянин

Он отметил, что проект ЦКАД не менее важен с точки зрения улучшения экологической ситуации. «Уменьшатся и перепробеги, и пробки, и количество грузовых машин, которые идут через населенные пункты. В этом году Калужское шоссе дойдет с реконструкцией уже до ЦКАД. Так что будем ждать, когда коллеги, я надеюсь, в следующем году закончат участок, чтобы соединиться», — добавил С. Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, протяженность трассы составляет 530 км. Ее строительство было начато в 2014 г. Трасса пройдет по территории ТиНАО и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД. В рамках строительства ЦКАД на пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами будет построено 34 развязки, 278 мостов, путепроводов и эстакад. Трасса будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону.

В материалах сообщается, что строительство ЦКАД разделено на пять этапов.