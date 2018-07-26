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С. Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транзита
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С. Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транзита 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Благодаря Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) Москва освободится от транзита грузового транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, инспектируя ход строительства автомагистрали вместе с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Действительно самый крупный, самый масштабный проект в области дорожного движения, в области дорожного транспорта Московской агломерации. Ничего крупнее нет и, пожалуй, важнее нет. Реально снимет огромный поток машин, который транзитом идет сейчас через МКАД, забивая головные участки вылетных магистралей. ЦКАД поможет в значительной степени разгрузить вылетные магистрали и МКАД, и сделает всю логистику движения более понятной, более комфортной, более удобной», — сказал С. Собянин.
Он отметил, что проект ЦКАД не менее важен с точки зрения улучшения экологической ситуации. «Уменьшатся и перепробеги, и пробки, и количество грузовых машин, которые идут через населенные пункты. В этом году Калужское шоссе дойдет с реконструкцией уже до ЦКАД. Так что будем ждать, когда коллеги, я надеюсь, в следующем году закончат участок, чтобы соединиться», — добавил С. Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, протяженность трассы составляет 530 км. Ее строительство было начато в 2014 г. Трасса пройдет по территории ТиНАО и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД. В рамках строительства ЦКАД на пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами будет построено 34 развязки, 278 мостов, путепроводов и эстакад. Трасса будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону.
В материалах сообщается, что строительство ЦКАД разделено на пять этапов.
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