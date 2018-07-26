В предвыборную программу Сергея Собянина вошли наказы жителей и предложения врачей

В четверг, 26 июля, в избирательном штабе Сергея Собянина прошёл первый круглый стол по формированию предвыборной программы кандидата в мэры Москвы . Вместе с экспертами он обсудил развитие системы здравоохранения столицы.

По словам Сергея Собянина, вопросы здравоохранения всегда волновали и продолжают волновать жителей столицы.

— С кем бы я ни встречался, москвичи каждый раз говорят о здоровье своих близких, родных и детей, — сказал он, напомнив, что в Москве средний показатель уровня жизни людей достиг показателей европейских городов.

Однако, подчеркнул кандидат в мэры, несмотря на то что в городе произошли серьезные изменения в области здравоохранения, нерешенных вопросов еще масса. Среди них — улучшение работы стационаров, системы первичной медицинской помощи и профилактика заболеваний, в том числе онкологических.

— У нас есть наработанный опыт, силы и уверенность в том, что московское здравоохранение сделает качественный шаг вперед, — заявил Собянин.

Для этого он собрал наказы жителей и пожелания врачей.