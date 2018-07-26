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В предвыборную программу Сергея Собянина вошли наказы жителей и предложения врачей
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В предвыборную программу Сергея Собянина вошли наказы жителей и предложения врачей 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 26 июля, в избирательном штабе Сергея Собянина прошёл первый круглый стол по формированию предвыборной программы кандидата в мэры Москвы. Вместе с экспертами он обсудил развитие системы здравоохранения столицы.
По словам Сергея Собянина, вопросы здравоохранения всегда волновали и продолжают волновать жителей столицы.
— С кем бы я ни встречался, москвичи каждый раз говорят о здоровье своих близких, родных и детей, — сказал он, напомнив, что в Москве средний показатель уровня жизни людей достиг показателей европейских городов.
Однако, подчеркнул кандидат в мэры, несмотря на то что в городе произошли серьезные изменения в области здравоохранения, нерешенных вопросов еще масса. Среди них — улучшение работы стационаров, системы первичной медицинской помощи и профилактика заболеваний, в том числе онкологических.
— У нас есть наработанный опыт, силы и уверенность в том, что московское здравоохранение сделает качественный шаг вперед, — заявил Собянин.
Для этого он собрал наказы жителей и пожелания врачей.
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