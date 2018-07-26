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Маршрутные указатели восстановили на остановке «Фестивальная улица»
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Маршрутные указатели восстановили на остановке «Фестивальная улица» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на остановке общественного транспорта «Фестивальная улица» восстановили указатели маршрутов. О выполнении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Проведена работа по восстановлению информационных указателей маршрутов наземного городского пассажирского транспорта на остановочном пункте «Фестивальная улица», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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