Маршрутные указатели восстановили на остановке «Фестивальная улица»

Максим Ликсутов. После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на остановке общественного транспорта «Фестивальная улица» восстановили указатели маршрутов. О выполнении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведена работа по восстановлению информационных указателей маршрутов наземного городского пассажирского транспорта на остановочном пункте «Фестивальная улица», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)