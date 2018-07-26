Теперь в Кудрово можно доехать по социальному проездному

Единый социальный проездной билет начал действовать на автобусном маршруте № 492А: от станции метро «Улица Дыбенко» до города Кудрово.

Напомним, что автобус № 492А, который можно легко узнать по надписи «Социальный» на бортах, следует от остановки на Пражской улице до Европейского проспекта и до проспекта Строителей.

Также автобус №596А немного меняет свой маршрут для удобства жителей новых кварталов: 11 больших автобусов ЛИАЗ теперь проходят по Европейскому проспекту, а семь ПАЗов идут по Пражской улице и по проспекту Строителей.

Напоминаем также, что на всех этих маршрутах оплата возможна единым прездным билетом — «Подорожник».