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Теперь в Кудрово можно доехать по социальному проездному
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Теперь в Кудрово можно доехать по социальному проездному 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Единый социальный проездной билет начал действовать на автобусном маршруте № 492А: от станции метро «Улица Дыбенко» до города Кудрово.
Напомним, что автобус № 492А, который можно легко узнать по надписи «Социальный» на бортах, следует от остановки на Пражской улице до Европейского проспекта и до проспекта Строителей.
Также автобус №596А немного меняет свой маршрут для удобства жителей новых кварталов: 11 больших автобусов ЛИАЗ теперь проходят по Европейскому проспекту, а семь ПАЗов идут по Пражской улице и по проспекту Строителей.
Напоминаем также, что на всех этих маршрутах оплата возможна единым прездным билетом — «Подорожник».
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