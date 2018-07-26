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«Шатер здоровья» установили в Лианозовском парке
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«Шатер здоровья» установили в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Лианозовский парк стал одной из десяти площадок столицы, на которых стартовал марафон «Московское здоровое лето». На центральной площади парка в рамках данной акции установили шатер здоровья. В нем до 9 сентября можно будет бесплатно пройти медицинское обследование. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
— По выходным в 10 парках города в специально оборудованных шатрах можно будет получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела. Там же можно будет пройти различные обследования, получить рекомендации специалистов разного профиля или при необходимости подобрать программы спортивных нагрузок, обучиться оказанию первой помощи. Для столицы это первый марафон, посвященный здоровью горожан такого масштаба, — подчеркнул Алексей Хрипун.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. Вход свободный.
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