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В центре столицы для общественного транспорта выделили полосы
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В центре столицы для общественного транспорта выделили полосы 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
В центре Москвы на семи улицах появились выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
Так называемые «выделенки» помогут сократить интервалы движения автобусов на 17 городских маршрутах.
Выделенные полосы открыты на Верхней и Нижней Радищевской, Николоямской, Солянке и Солянском проезде, Баррикадной и Волхонке.
Длина каждой полосы для общественного транспорта составляет всего от 50 метров до одного километра. Их суммарная протяженность — два километра.
Более 42 километров выделенных полос для движения общественного транспорта оборудуют в Москве в ближайшие два года. Это позволит сделать движение быстрее на 198 маршрутах. Всего в столице уже обустроили более 289 километров выделенных полос.
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