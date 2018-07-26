В центре столицы для общественного транспорта выделили полосы

В центре Москвы на семи улицах появились выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

Так называемые «выделенки» помогут сократить интервалы движения автобусов на 17 городских маршрутах.

Выделенные полосы открыты на Верхней и Нижней Радищевской, Николоямской, Солянке и Солянском проезде, Баррикадной и Волхонке.

Длина каждой полосы для общественного транспорта составляет всего от 50 метров до одного километра. Их суммарная протяженность — два километра.

Более 42 километров выделенных полос для движения общественного транспорта оборудуют в Москве в ближайшие два года. Это позволит сделать движение быстрее на 198 маршрутах. Всего в столице уже обустроили более 289 километров выделенных полос.