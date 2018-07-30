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Власти Москвы рассказали о благоустройстве улиц
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Власти Москвы рассказали о благоустройстве улиц 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
С начала 2018 года в Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков. По его словам, ремонт затрагивает не только улицы города, но и межквартальные и междворовые проезды. Он отметил, что в этом году работы проводятся в сжатые сроки, поскольку ранее их пришлось приостановить вблизи досуговых и спортивных объектов на время ЧМ-2018. Всего к сентябрю будет обновлено около 20 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Пётр Бирюков подчеркнул, что при ремонте применяют новейшие материалы, которые позволят повысить долговечность дорожного полотна.
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