Программу по благоустройству «Мой район» реализуют в Москве

Сергей Собянин. Программу «Мой район» будут реализовывать в столице, чтобы благоустроить каждый городской район, при этом будут учитываться особенности территорий, сообщил мэр Москвы

«Сделать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен и имел все городские услуги — хорошие поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, хорошие парки, скверы, условия по занятиям спортом. Поэтому по типу того, как мы занимались «Моей улицей», будем заниматься программой «Мой район», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в каждом районе есть свои проблемы, изюминки, требования, желания.

В рамках программы «Моя улица» в столице создается благоприятная и комфортная городская среда. В частности, во время реализации программы были расширены тротуары, созданы пешеходные зоны, отремонтированы фасады, заменено освещение, проведено озеленение и обустроены общественные пространства, в том числе для маломобильных групп населения. Также в Москве появились новые велосипедные дорожки.