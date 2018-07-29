Ещё
Программу по благоустройству «Мой район» реализуют в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Программу по благоустройству «Мой район» реализуют в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Программу «Мой район» будут реализовывать в столице, чтобы благоустроить каждый городской район, при этом будут учитываться особенности территорий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сделать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен и имел все городские услуги — хорошие поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, хорошие парки, скверы, условия по занятиям спортом. Поэтому по типу того, как мы занимались «Моей улицей», будем заниматься программой «Мой район», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что в каждом районе есть свои проблемы, изюминки, требования, желания.
В рамках программы «Моя улица» в столице создается благоприятная и комфортная городская среда. В частности, во время реализации программы были расширены тротуары, созданы пешеходные зоны, отремонтированы фасады, заменено освещение, проведено озеленение и обустроены общественные пространства, в том числе для маломобильных групп населения. Также в Москве появились новые велосипедные дорожки.
РИАМО: последние новости
Редкий лотос расцвел в столичном «Аптекарском огороде» Схему движения изменили на 2 улицах Тверского района Москвы Школу хореографии и изобразительных искусств построят в Москве в 2020 году
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории212
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»879
Три сестры зарезали своего отца-насильника183
У Кобзона заподозрили метастазы180
Российских туристок обижают в Турции150
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение