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Число открывшихся летних кафе в Москве увеличилось на 200 в 2018 году
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Число открывшихся летних кафе в Москве увеличилось на 200 в 2018 году 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
В столице в 2018 году открылись 2,8 тысячи летних кафе, что превышает показатель 2017-го, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этом году в Москве открылись 2,8 тысячи летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом. Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город», — написал Собянин в Twitter.
Сезон работы летних кафе стартовал 1 апреля. Правовым основанием к размещению летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания служит включение летней веранды в схему размещения.
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