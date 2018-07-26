Салатовая ветка растет: когда в Лианозове откроют метро

В следующем году начнется строительство станции метро «Лианозово». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«Основной этап работ по строительству станции метро «Лианозово» начнется в первом квартале 2019 года, — отметил он. — В ближайшие месяцы стартуют подготовительные работы, строители приступят к освоению площадок, выносу коммуникаций».

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть в 2022 году. Его протяженность составит 3,7 километра. Здесь будет две станции: «Улица 800-летия Москвы» расположится между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом, а станция «Лианозово» — напротив Вагоноремонтной улицы.

Станции построят открытым способом, перегоны проложат с помощью тоннелепроходческих комплексов.

По словам Андрея Бочкарева, позднее линию продлят еще на одну станцию. Ее построят в поселке Северном. Участок уже проектируют.

В марте этого года на северном участке Люблинско-Дмитровской линии открылись три новые станции метро: «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».

До «Селигерской» и дальше: как метро шло на север столицы