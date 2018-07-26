Ещё
Салатовая ветка растет: когда в Лианозове откроют метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Салатовая ветка растет: когда в Лианозове откроют метро 

Департамент строительства города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
В следующем году начнется строительство станции метро «Лианозово». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
«Основной этап работ по строительству станции метро «Лианозово» начнется в первом квартале 2019 года, — отметил он. — В ближайшие месяцы стартуют подготовительные работы, строители приступят к освоению площадок, выносу коммуникаций».
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть в 2022 году. Его протяженность составит 3,7 километра. Здесь будет две станции: «Улица 800-летия Москвы» расположится между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом, а станция «Лианозово» — напротив Вагоноремонтной улицы.
Станции построят открытым способом, перегоны проложат с помощью тоннелепроходческих комплексов.
По словам Андрея Бочкарева, позднее линию продлят еще на одну станцию. Ее построят в поселке Северном. Участок уже проектируют.
В марте этого года на северном участке Люблинско-Дмитровской линии открылись три новые станции метро: «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».
До «Селигерской» и дальше: как метро шло на север столицы
Департамент строительства города Москвы: последние новости
Ближе к «Сколкову»: когда построят южный дублер Кутузовского проспекта К станции метро «Саларьево» построят съезд с Киевского шоссе Реконструкция Дорожной улицы до МКАД завершится в 2019 году
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум73
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской386
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу60
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие100
В Совфеде ответили на слова Макаревича о выкупе Крыма76
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение