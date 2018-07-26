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В программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина включили реконструкцию поликлиник в каждом районе
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В программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина включили реконструкцию поликлиник в каждом районе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Один из вопросов, который Собянин обсудил с медиками, касался развития столичных поликлиник.
Обсуждая изменения, которые произошли в столичных поликлиниках, главврачи отметили внешнее и внутреннее преображение медучреждений. В городских больницах проходит реконструкция и ремонт, появляется новейшее высокотехнологичное оборудование.
— Все это хорошо, но ведь самое главное — качество оказания помощи, — сказал главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников. — И в этом плане хорошо, что у нас есть «московский стандарт», который гарантирует определенное качество помощи, которую можно получить в любой поликлинике.
Впрочем, Сергей Собянин не совсем согласился с медиком. По его мнению, в Москве десятки поликлинических отделений, которые, к сожалению, пока еще «выглядят убого». Они давно не ремонтировались, да и оборудование, купленное 5–7 лет назад, морально и физически устарело.
— Пока нам не очень понятно, как это все происходит, — признал Собянин. — Либо пациенту дали такое направление, либо сам человек так записался, либо реально узких специалистов не хватает. Систему надо доработать так, чтобы она была адекватной и понятной как для пациентов, для главного врача, так и для управления медициной города.
Остановился кандидат в мэры и на развитии информационных систем, которые используются в медицине. Это такие проекты, как «Электронный рецепт» и «Электронная карта пациента».
— Мы должны прийти к тому, чтобы у любого москвича появился личный кабинет, в который будут загружаться все данные поликлиники, стационара, лабораторных исследований — массив данных, которые накапливаются всю жизнь, — поставил задачу Собянин, подчеркнув важность обеспечения безопасности данных.
По его мнению, когда врачи будут представлять полную картину болезни пациентов, улучшится и сам уровень медицинской помощи.
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