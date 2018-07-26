Две новые линии могут появиться в метро

В Москве разрабатывают планы строительства 32 станций метро после 2023 года

"Речь идет о строительстве двух новых линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской", — отметил Хуснуллин.

По его словам, в рамках Рублево-Архангельской линии метро могут построить восемь новых станций. В рамках Бирюлевской — 16 платформ. Линия соединит МЦК "ЗИЛ", станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в новой Москве.

Помимо этого, после 2023 года метро может протянутся и до Троицка . В планы по развитию подземки, входит также еще одна станция метро в Подмосковье — "Челобитьево" в продолжение оранжевой ветки, а также станция "Гольяново" в продолжение Арбатско-Покровской линии.

Хуснуллин также напомнил, что в ближайшие пять лет в Москве построят 58 новых станций, а в этом году может появиться 16 станций — семь станций Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", четыре станции Сокольнической линии от "Саларьева" до "Столбова", четыре станции Кожуховской линии от "Косина" до "Некрасовки" и одна еще станция Большого кольца — "Савеловская".

В следующем году в столице откроют пять станций Кожуховской ветки от "Авиамоторной" до "Лермонтовского проспекта", а в 2020 году — десять станций, в том числе платформу "Новомосковская" Сокольнической линии, две станции Большой кольцевой линии на участке "Хорошевская" — "Мневники" и семь станций нового кольца подземки на участке "Аминьевское шоссе" — "Севастопольская".

Все семь станций метро, которые планируется построить в Москве в 2021 году, будут находиться на Большом кольце — это три станции отрезка "Мневники" — "Аминьевское шоссе" и четыре станции отрезка "Савеловская" — "Авиамоторная".

В 2022 году власти Москвы откроют еще пять станций, которые соединят метрополитен со Внуково и МФТИ в поселке Северный.

Наконец, в 2023 году планируется открыть десять новых станций и замкнуть Большую кольцевую ветку, на которой откроются пять станций участка от "Каширской" до "Нижегородской". В этом же году начнется движение по новой линии метро, соединяющей Столбово в новой Москве с МЦК на станции "Севастопольский проспект" и Большим кольцом на станции "Улица Новаторов".