Жители Москвы смогут освоить более 40 профессий в «Технограде» на ВДНХ

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Парк знаний «Техноград», где жители Москвы смогут освоить десятки специальностей, появится на ВДНХ, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин

"Техноград — это уникальный проект, который дает возможность получить более 40 различных рабочих специальностей. Он создан для обучения школьников, выпускников колледжей и вообще всех желающих, кто хочет получить первую или вторую специальность", — рассказал Собянин в видео, опубликованном в его персональном блоге.

Как отметил мэр, в оснащенном современным оборудованием комплексе площадью более 30 тыс. кв. м можно будет получить профессиональные навыки по графическому дизайну, промышленному дизайну, фотографии, звукорежиссуре, видеомонтажу, освоить профессию сварщика, специалиста по производству летательных аппаратов, пекаря, кондитера и других.

Получение новой специальности в «Технограде» может занять несколько месяцев, повышение квалификации — две-три недели.