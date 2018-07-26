Техноград для обучения рабочим специальностям появится на ВДНХ

Сергей Собянин. На столичной ВДНХ создадут парк знаний «Техноград», где специальности фотографа, звукорежиссера, видеомонтажера, сварщика и другие профессии смогут получить все желающие, сообщил мэр Москвы

«ВДНХ будет не только музеем и местом для отдыха. В Технограде любой желающий сможет получить одну из десятков интересных и нужных для города профессий», — написал Собянин на своем персональном сайте.

В прикрепленном видео мэр пояснил, что в Технограде обучение смогут пройти школьники и выпускники колледжей, а также все желающие. На площади более чем в 30 тысяч квадратных метров разместили самое современное оборудование для получения профессиональных навыков по следующим специальностям: графический и промышленный дизайн, фотограф, звукорежиссер, видеомонтажер, сварщик, специалист по производству летательных аппаратов, мастер общестроительных работ, техник-эколог, пекарь, кондитер, официант и десятки других интересных и нужных для города специальностей.

Всего в Технограде будет представлено более 40 рабочих специальностей.

«Нехватка хороших кадров, профессиональных — это проблема города, потому что ребятам порой даже негде научиться, у них нет современного оборудования и, что самое главное, нет правильно построенных заданий на обучение, программ обучения, технического задания и выходного контроля. На этой площадке как раз и должна быть синергия между реальными предпринимателями, которые знают, что им надо, наличие самого современного оборудования и потребители этих кадров, которые тоже будут находиться на этой площадке», — заключил Собянин.

Ранее на ВДНХ были завершены основные работы по благоустройству центральной части. Строители провели замену асфальта, устроив новое основание и уложив два слоя асфальтового покрытия. Общая площадь работ составила более 120 тысяч квадратных метров.

Работы по приведению в порядок входной группы ВДНХ — от станции метро до главного входа — были проведены в марте-июле. Площадь благоустройства составила 20 гектаров. Помимо озеленения — устройства 39,8 тысячи квадратных метров газонов, высадки 53 деревьев и 2,5 тысяч кустарников — также установлены 150 опор наружного и 230 фонарей торшерного освещения, 14 остановочных павильонов, 19 навигационных стел, устроено 494 парковочных места.