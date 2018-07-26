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Участок площадью 830 кв. м под многофункциональный комплекс на Дмитровском шоссе выставлен на торги
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Участок площадью 830 кв. м под многофункциональный комплекс на Дмитровском шоссе выставлен на торги 

Агентство «Москва» 1 час назад
Участок под строительство многофункционального комплекса на Дмитровском шоссе выставлен на торги. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».
«На продажу выставлен земельный участок площадью 830 кв. м под коммерческую застройку в микрорайоне Дегунино на севере Москвы», — говорится в сообщении.
Объект находится рядом с развязкой Дмитровского шоссе и ул. 800-летия Москвы.
«В 3 км находится съезд на МКАД, в 10 км — ТТК, в 12 км — Садовое кольцо. Время в пути до станции метро «Селигерская» занимает 15 минут. В пешей доступности находятся ж/д станции и остановки наземного транспорта. Ближайшее окружение представлено в основном многоквартирными жилыми домами, образовательными учреждениями, торговыми и развлекательными центрами и т.п. Также вблизи участка находится природная зона «Ангарские пруды», — пояснили в пресс-службе.
Начальная цена участка составляет 18,7 млн руб.
Первые торги Российский аукционный дом проведет 6 сентября 2018 г.
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