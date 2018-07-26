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Водители частных электромобилей не смогут использовать зарядки для электробусов в столице
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Водители частных электромобилей не смогут использовать зарядки для электробусов в столице 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в рамках международного экспертного совета сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
«Зарядка для электробусов — это специфичная конструкция, она не предназначена для использования и подзарядки обычных электрических автомобилей. Это совершенно другая конструкция. Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником и из транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается», — сказал Д. Пронин.
Ранее заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что первые электробусы в Москве выйдут на линию в сентябре 2018 г.
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