Московские электромобили останутся без подзарядки 

Водители частных электромобилей не смогут использовать зарядки для электробусов в столице. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, передает агентство «Москва».
Как пояснил чиновник, зарядка для электробусов не предназначена для использования и подзарядки обычных электромобилей и имеет отличную от обычных зарядных устройств конструкцию. «Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником и из транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается», — рассказал он.
В июле глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что к 2030 году автобусный парк Москвы будет состоять только из электробусов. По его словам, ежегодно столичные власти будут закупать по 300 электробусов отечественного производства. Первые электробусы в Москве запустят до сентября этого года.