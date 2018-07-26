Московские электромобили останутся без подзарядки

Водители частных электромобилей не смогут использовать зарядки для электробусов в столице. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, передает агентство «Москва».

Как пояснил чиновник, зарядка для электробусов не предназначена для использования и подзарядки обычных электромобилей и имеет отличную от обычных зарядных устройств конструкцию. «Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником и из транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается», — рассказал он.