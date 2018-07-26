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Московские электромобили останутся без подзарядки
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Московские электромобили останутся без подзарядки 

Мослента 1 час назад
Фото: РИАМО
Водители частных электромобилей не смогут использовать зарядки для электробусов в столице. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, передает агентство «Москва».
Как пояснил чиновник, зарядка для электробусов не предназначена для использования и подзарядки обычных электромобилей и имеет отличную от обычных зарядных устройств конструкцию. «Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником и из транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается», — рассказал он.
В июле глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что к 2030 году автобусный парк Москвы будет состоять только из электробусов. По его словам, ежегодно столичные власти будут закупать по 300 электробусов отечественного производства. Первые электробусы в Москве запустят до сентября этого года.
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