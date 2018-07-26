Велопарковки появились на территории парка Победы в Москве

В парке Победы на Поклонной горе в Москве для удобства велосипедистов появились три велопарковки, их установили на входной площади и около спортивной площадки, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города Москвы.

Парковки в летнем сезоне 2018 года появились в парке впервые.

«В Москве уже не первый год активно развивается велоспорт, и появляется необходимая для него инфраструктура. А центр города становится все комфортнее для любителей экологически чистого транспорта. В парке Победы в том числе есть и велодорожки, и велопрокаты. Установка велопарковок — логичное развитие и улучшение велосипедной инфраструктуры парка. Теперь желающим посетить кафе, заняться спортом или просто пройтись, не спеша, по парку не надо беспокоиться о том, где оставить свой велосипед», — говорится в сообщении.

Каждый модуль для парковки рассчитан на девять велосипедов и изготовлен из металла. Планируется, что следующим летом число велопарковок в парке Победы на Поклонной горе увеличится.