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Велопарковки появились на территории парка Победы в Москве
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Велопарковки появились на территории парка Победы в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В парке Победы на Поклонной горе в Москве для удобства велосипедистов появились три велопарковки, их установили на входной площади и около спортивной площадки, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города Москвы.
Парковки в летнем сезоне 2018 года появились в парке впервые.
«В Москве уже не первый год активно развивается велоспорт, и появляется необходимая для него инфраструктура. А центр города становится все комфортнее для любителей экологически чистого транспорта. В парке Победы в том числе есть и велодорожки, и велопрокаты. Установка велопарковок — логичное развитие и улучшение велосипедной инфраструктуры парка. Теперь желающим посетить кафе, заняться спортом или просто пройтись, не спеша, по парку не надо беспокоиться о том, где оставить свой велосипед», — говорится в сообщении.
Каждый модуль для парковки рассчитан на девять велосипедов и изготовлен из металла. Планируется, что следующим летом число велопарковок в парке Победы на Поклонной горе увеличится.
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