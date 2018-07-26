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Смольный планирует построить 18 станций метро за 8 лет
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Смольный планирует построить 18 станций метро за 8 лет 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
По информации интернет-издания «Фонтанка», в Смольном сформулировали план по строительству метро: построить нужно еще 40 км метро и 18 новых станций.
По действующему плану развития петербургского метро к 2027 году длина линий метрополитена должна увеличиться со 113,6 км до 155,5 км к 2027 году (на 37%). Число станций вырастет с 67 до 85.
Издание сообщает, что на строительно-монтажные работы до 2027 года должно уйти 170,1 млрд рублей. Сейчас КРТИ организована работа по планированию и реализации проектирования строительства следующих перспективных объектов: Красносельско-Калининской линии на участке «Казаковская» — «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское»; Лахтинско-Правобережной линии на участке «Спасская» — «Морской Фасад». Вестибюль № 1 станции «Театральная»; строительство вторых вестибюлей станций «Балтийская» и «Василеостровская».
Планируется, что в 2018 году будут введены в эксплуатацию станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На 2019 год намечена сдача участка Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института», но без «Театральной». В дальнейшем с 2020 по 2025 годы должны открыться следующие участки: Невско-Василеостровская линия от «Беговой» до «Планерной» с промежуточной станцией «Туристская»; станции «Театральная», «Шкиперская», «Морской Фасад», «Новокрестовская-2» на Правобережной линии.
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