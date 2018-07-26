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Число обращений на стойки «Живое общение» в метро Москвы с начала года выросло в два раза — до 300 тыс.
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Число обращений на стойки «Живое общение» в метро Москвы с начала года выросло в два раза — до 300 тыс. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Количество обращений на стойки «Живое общение» метрополитена увеличилось в два раза в 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной подземки.
«Сотрудники информационных стоек «Живое общение» на 13 станциях метро, а также инфоцентра «Тушинской» дали 300 тыс. консультаций с начала 2018 г. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что максимальное количество обращений пассажиров на инфостойки пришлось на июнь-июль, когда в Москве проходили матчи чемпионата мира по футболу. Чаще всего туристы обращались за помощью к сотрудникам с просьбой помочь построить быстрый маршрут и узнать о расположенных рядом достопримечательностях.
«Например, в июне больше всего пассажиров обратилось с вопросами на стойки «Живое общение» на станциях «Александровский сад» — 16,2 тыс., «Площадь Революции» — 10,1 тыс. и «Комсомольская» — 10 тыс. Почти треть пассажиров, которые в этот период нуждались в помощи сотрудников стоек — иностранцы», — уточнил он.
Собеседник отметил, что пассажиры стали чаще обращаться с вопросами на информационные стойки «Живое общение» на пяти станциях МЦК. Так, за прошедший период 2018 г. сотрудники инфостоек «Живое общение» дали более 80 тыс. консультаций, что на 15% превышает показатель за такой же период прошлого года.
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