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Более 6 миллионов цветов бегонии украсили городские клумбы этим летом
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Более 6 миллионов цветов бегонии украсили городские клумбы этим летом 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.
Свыше шести миллионов цветов бегонии вырастили специалисты для того, чтобы украсить столичные клумбы этим летом.
— Для украшения московских клумб выращено более шести миллионов цветов бегонии, а сотрудники Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Озеленение» поддерживают необходимые условия, — сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в социальной сети Twitter.
Для украшения московских клумб выращено более 6 млн цветов бегонии, а @ozelenenie_gbu поддерживают необходимые условия. За высадку бегонии москвичи голосовали на портале «Активный гражданин». Растения неприхотливы и до конца лета будут радовать жителей и гостей столицы. pic.twitter.com/0MEKiD1g5q
— Городское хозяйство (@infocentrkgh) 26 июля 2018 г.
В ведомстве уточнили, что за высадку бегоний в столице голосовали сами москвичи. Голосование проходило на портале «Активный гражданин». Растения не являются прихотливыми. Москвичи и гости столицы могут наслаждаться ими до конца лета, добавили в ведомстве.
В цветочном оформлении Москвы используется два вида бегонии — изящная и клубневая (подробнее…).
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