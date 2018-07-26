Более 6 миллионов цветов бегонии украсили городские клумбы этим летом

Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Свыше шести миллионов цветов бегонии вырастили специалисты для того, чтобы украсить столичные клумбы этим летом.

— Для украшения московских клумб выращено более шести миллионов цветов бегонии, а сотрудники Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Озеленение» поддерживают необходимые условия, — сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в социальной сети Twitter.

Для украшения московских клумб выращено более 6 млн цветов бегонии, а @ozelenenie_gbu поддерживают необходимые условия. За высадку бегонии москвичи голосовали на портале «Активный гражданин». Растения неприхотливы и до конца лета будут радовать жителей и гостей столицы. pic.twitter.com/0MEKiD1g5q

— Городское хозяйство (@infocentrkgh) 26 июля 2018 г.

В ведомстве уточнили, что за высадку бегоний в столице голосовали сами москвичи. Голосование проходило на портале «Активный гражданин». Растения не являются прихотливыми. Москвичи и гости столицы могут наслаждаться ими до конца лета, добавили в ведомстве.