Кандидат С. Собянин начал серию встреч с экспертным сообществом для формирования своей программы

«Для москвичей, пожалуй, самое важное — это их здоровье, здоровье их родных и близких, их детей. Несмотря на то, что за последние годы мы в здравоохранении достаточно продвинулись, по целому ряду показателей вышли на европейский уровень, в том числе и по продолжительности жизни москвичей на уровень ведущих европейских городов. Тем не менее, эта проблема остается чрезвычайно актуальной. Нерешенных вопросов там более чем достаточно. Давайте на эти темы сегодня и поговорим», — сказал С. Собянин.

Он добавил, что необходимо обсудить работу поликлинического звена, доступность первичной медпомощи, работу стационаров.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.