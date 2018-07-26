Крестный ход пройдет по Ильинке

Крестный ход пройдет на ул. Ильинка в День ВДВ

Крестный ход пройдет на ул. Ильинка 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Об этом журналистам сообщил настоятель Храма пророка Илии в Китай-городе, протоиерей Андрей Речицкий.

По его словам, празднование начнется с молебна в 7:00, а в 8:45 пройдет богослужение в Храме Илии Пророка.

«В 11:00 начнется Крестный ход на ул. Ильинка к Лобному месту, примерно в 11:20 там пройдет молебен. После молебна по традиции у нас звучат поздравления и выступления роты почетного караула Рязанского воздушно-десантного командного училища», — сказал А. Речицкий.

Он отметил, что празднование пройдет уже в 16 раз.