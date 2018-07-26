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Тактильный сад откроют в Рязанском районе в августе
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Тактильный сад откроют в Рязанском районе в августе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Уникальный тактильный сад «Шестое чувство» откроется в 4-м Вешняковском проезде. Об этом стало известно на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с жителями Рязанского района. Алсу Закирова, воспитывающая ребенка-инвалида, обратилась к мэру, чтобы узнать, что будет представлять собой этот сад и когда ожидается его открытие.
Прояснить ситуацию мэр попросил руководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева. Глава департамента сообщил, что уникальная тактильная зеленая зона создаётся силами Ресурсного центра НКО по просьбе людей с ограниченными возможностями здоровья. Сад рассчитан на слабовидящих, и прежде всего на детей. Привезенные со всей России растения станут изюминкой сада. Посетители смогут не только насладиться их ароматом, но и представить себе, как они выглядят, прикоснувшись к ним. А почерпнуть информацию о представителях флоры можно будет на установленных табличках, в том числе написанных и шрифтом Брайля. Причем посещать площадку можно будет в течение всего года. Работы там сейчас уже ведутся, и сад будет готов уже в августе.
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