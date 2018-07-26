В Южном Бутово появится новый храм

В районе Южное Бутово появится новый храм

Введенский храм в районе Южное Бутово могут сдать в эксплуатацию в начале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

В Южном Бутове до конца 2018 года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Ведения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории.

В начале следующего года комплекс будет сдан в эксплуатацию. Работы по созданию объекта ведутся в рамках программы по строительству православных храмов в столице, которая в свое время была известна под названием «Программа 200 храмов».

Введенский храм на ул. Южнобутовская рассчитан на тысячу прихожан. Его здание в наружных стенах уже построено. В настоящий момент строители заняты прокладкой инженерных сетей. Им предстоит отделка цокольного этажа здания храма и благоустройство прилегающей территории.

Введенский храм должен стать одним из самых красивых не только в Южном Бутове, но и вообще в Москве , поскольку его проект, созданный специалистами ООО «Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря», стал победителем Всероссийского смотра-конкурса проектов православных храмов ХХI века», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы С. Левкин.

Он также добавил, в Южном Бутове готовится к Великому освящению еще один храм — Храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова, также расположенный на ул. Южнобутовская. Само здание храма уже введено в эксплуатацию.