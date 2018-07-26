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В Южном Бутово появится новый храм
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В районе Южное Бутово появится новый храм 

Южное Бутово 26 июля 2018
Фото: teplyystanmedia.ru
Введенский храм в районе Южное Бутово могут сдать в эксплуатацию в начале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
В Южном Бутове до конца 2018 года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Ведения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории.
В начале следующего года комплекс будет сдан в эксплуатацию. Работы по созданию объекта ведутся в рамках программы по строительству православных храмов в столице, которая в свое время была известна под названием «Программа 200 храмов».
Введенский храм на ул. Южнобутовская рассчитан на тысячу прихожан. Его здание в наружных стенах уже построено. В настоящий момент строители заняты прокладкой инженерных сетей. Им предстоит отделка цокольного этажа здания храма и благоустройство прилегающей территории.
Введенский храм должен стать одним из самых красивых не только в Южном Бутове, но и вообще в Москве, поскольку его проект, созданный специалистами ООО «Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря», стал победителем Всероссийского смотра-конкурса проектов православных храмов ХХI века», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы С. Левкин.
Он также добавил, в Южном Бутове готовится к Великому освящению еще один храм — Храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова, также расположенный на ул. Южнобутовская. Само здание храма уже введено в эксплуатацию.
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