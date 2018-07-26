В Интернете открылось голосование за лучшие работы фотоконкурса «Планета Москва» 

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, на странице Департамента градостроительной политики в Фейсбуке представлены фотографии полуфиналистов конкурса в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», «Архитектура» и «Пейзаж». Работы, собравшие наибольшее число лайков, станут победителями в категории «Народный выбор»: первая тройка авторов получит призы и сможет показать свои работы на выставке в парке «Зарядье», которая откроется 18 августа в преддверии Всемирного дня фотографии. Всего на конкурс «Планета Москва — 2018» поступило свыше 3000 работ от авторов из России, Китая, Италии, Армении, Казахстана и Узбекистана.