Перехватывающие парковки у ж/д станции и автовокзала в Чехове откроют в сентябре

Перехватывающие парковки у железнодорожной станции и автовокзала в подмосковном городе Чехов планируют ввести в эксплуатацию до 15 сентября, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«Ведется строительство перехватывающих парковок возле железнодорожной станции и автовокзала. Их планируется ввести в эксплуатацию до 15 сентября 2018 года», — сказала Кононова.

Она также отметила, что в текущем году на территории городского округа появится почти 1 тысяча новых парковочных мест.

«В 2018 году мы введем почти 1 тысячу новых парковочных мест — в том числе и на территории сельских поселений. Строительство порядка 50% парковок будет реализовано в рамках программы комплексного благоустройства дворов», — добавила Кононова.

В этом году на территории городского округа Чехов запланирован ремонт 16 региональных дорог и 32 муниципальных дорог на общую сумму 72,6 миллиона рублей.