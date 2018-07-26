Ещё
Перехватывающие парковки у ж/д станции и автовокзала в Чехове откроют в сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перехватывающие парковки у ж/д станции и автовокзала в Чехове откроют в сентябре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Перехватывающие парковки у железнодорожной станции и автовокзала в подмосковном городе Чехов планируют ввести в эксплуатацию до 15 сентября, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«Ведется строительство перехватывающих парковок возле железнодорожной станции и автовокзала. Их планируется ввести в эксплуатацию до 15 сентября 2018 года», — сказала Кононова.
Она также отметила, что в текущем году на территории городского округа появится почти 1 тысяча новых парковочных мест.
«В 2018 году мы введем почти 1 тысячу новых парковочных мест — в том числе и на территории сельских поселений. Строительство порядка 50% парковок будет реализовано в рамках программы комплексного благоустройства дворов», — добавила Кононова.
В этом году на территории городского округа Чехов запланирован ремонт 16 региональных дорог и 32 муниципальных дорог на общую сумму 72,6 миллиона рублей.
РИАМО: последние новости
Более 50 фрагментов печных изразцов XVII века нашли в Москве Москвичи увидят ритуальный танец прорастания семян в «Аптекарском огороде» Свыше 6 млн цветов бегонии высадят в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное447
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»144
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение