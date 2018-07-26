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В Москве для украшения клумб вырастили более шести миллионов цветов бегонии
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В Москве для украшения клумб вырастили более шести миллионов цветов бегонии 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше шести миллионов цветов бегонии вырастили для украшения клумб в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в четверг.
"К этому летнему сезону специалисты ГБУ «Озеленение» вырастили для украшения столичных клумб более 6 миллионов экземпляров бегонии", — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в цветочном оформлении города используют изящную и клубневую бегонии 25 сортов. Для того чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах в том числе поддерживают необходимую температуру и обеспечивают дополнительную подсветку.
В комплексе отметили, что бегония является однолетним растением, за высадку которого в столице жители проголосовали на портале «Активный гражданин».
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