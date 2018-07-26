Десять новых маршрутов автобусов свяжут Москву и Подмосковье

«В настоящий момент ведутся работы по увеличению количества смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Всего планируется добавить 10 маршрутов, из них четыре маршрута уже внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, и ожидают проведения конкурсных процедур для определения перевозчика», — сказал собеседник агентства.

По его словам, добавятся маршруты №1267к — Калининец (Тарасково) — Москва (метро «Молодежная»); №1268к — Кубинка (Кубинка-10) — Москва (метро «Молодежная»); №1235к — Балашиха (микрорайон Новое Измайлово) — Москва (метро «Первомайская»); № 1156к — станция «Нахабино» — Москва (метро «Митино»).

«По остальным шести маршрутам в настоящее время проводятся мероприятия по проработке вопроса организации», — заключил собеседник.