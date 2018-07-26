Свыше 6 млн цветов бегонии высадят в городе

Более 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения столичных клумб

Озеленители вырастили более шести миллионов цветов бегонии, чтобы украсить московские клумбы этим летом. Специалисты ГБУ "Озеленение" использовали для оформления столицы два вида бегонии: изящную и клубневую. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Всего столичные клумбы украшают 25 сортов.

"Чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах ГБУ "Озеленение" создают все необходимые условия: поддерживают температуру, обеспечивают дополнительную подсветку и другое", — говорится в сообщении пресс-службы.

За высадку бегонии, как сообщается, москвичи проголосовали на портале "Активный гражданин".