В Казани разработают проект второй ветки метро

Казанский исполком поручил подготовить проект второй линии метрополитена. Пока речь идет только о первом участке — от станции «Улица Фучика» до станции «Улица Сахарова».

Получается очень странная ситуация, потому что в мае один из разработчиков генплана заявил, что новых станций метро в Казани не будет: «С болью в сердце мы отказались от развития метро. Это такой вид транспорта, который предназначен для того, чтобы в час пик он перевозил около 45 000 человек. Как бы мы ни считали, казанское метро перевозит максимум 5 000 пассажиров. При этом метрополитен — страшно дорогой транспорт… К сожалению, не получается».

Несмотря на то, что второй ветки не существует, у ее станций уже есть названия.

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