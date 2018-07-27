Движение в центре Москвы ограничат 28 июля из-за празднования дня Крещения Руси

Об этом сообщает m24 со ссылкой на единый транспортный портал.

Так, перекрытия будут введены на улице Волхонка от улицы Ленивка до Боровицкой площади с 8:00 до 13:00.

Кроме того, движение ограничат на Манежной улице от Кремлёвской набережной до Боровицкой площади с 7:00 до 13:00. На этих участках будут недоступны все полосы движения.

Также с 8:00 до 11:30 перекроют крайнюю правую полосу Боровицкой площади от улицы Знаменка до Большого Каменного моста.