Движение в центре Москвы ограничат 28 июля из-за празднования дня Крещения Руси 

Об этом сообщает m24 со ссылкой на единый транспортный портал.
Так, перекрытия будут введены на улице Волхонка от улицы Ленивка до Боровицкой площади с 8:00 до 13:00.
Кроме того, движение ограничат на Манежной улице от Кремлёвской набережной до Боровицкой площади с 7:00 до 13:00. На этих участках будут недоступны все полосы движения.
Также с 8:00 до 11:30 перекроют крайнюю правую полосу Боровицкой площади от улицы Знаменка до Большого Каменного моста.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени ограничат движение из-за Дня города.