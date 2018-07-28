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28 июля в Москве будет перекрыто несколько центральных улиц
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28 июля в Москве будет перекрыто несколько центральных улиц 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что проведение трех публичных мероприятий по поводу празднования 1030-летия Крещения Руси потребует перекрытия движения по ряду улиц в центре столицы.
Так, с 8:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Волхонке от Ленивки до Боровицкой площади, закроют и Манежную улицу. В период с 8:00 до 11:30 будет ограничено движение в правом ряду от Знаменки до Большого Каменного моста. А с 11:30 до 13:00 ограничат движение на Большом Каменном мосту и по улице Знаменка.
Также в выходные с 6:00 до 10:00 закроют крайнюю правую полосу на проспекте Академика Сахарова от Скорняжного переулка до Докучаева. С 10:00 до 18:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова, передает телеканал «Россия 24». А с 18:00 движение ограничат по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка.
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