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На выходные назначены дополнительные поезда в Зеленоградск
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На выходные назначены дополнительные поезда в Зеленоградск 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В связи с тёплой погодой в Калининградской области назначили дополнительные поезда на зеленоградском направлении. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
В субботу и воскресенье, 28 и 29 июля, добавочный поезд будет отправляться с Северного вокзала в 10:45. Он проследует с одной остановкой — на станции Кутузово. На конечную станцию в Зеленоградске поезд прибудет в 11:11.
В обратном направлении, из Зеленоградска в Калининград, поезд поедет в 11:28. Он остановится только на станции Кутузово Новое и вокзале Калининград Северный. Время прибытия на Южный вокзал — 12:00.
В выходные в Калининградской области ожидается до +30.
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