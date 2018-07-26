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Движение по ул. Связистов временно перекроют
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Движение по ул. Связистов временно перекроют 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С 20:00 27 июля до 5:30 28 июля закроют движение транспорта через трамвайные пути по улице Связистов в сторону улицы Озерной в районе дома по адресу: улица Титова, 189.
Дорогу перекрывают для работ по ремонту трамвайных путей на ул. Титова. На время проведения работ трамвайный маршрут № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — ТЭЦ-2» будет закрыт.
Трамвай № 2 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — станция метро „Площадь Маркса“ будет ходить по схеме: в объезд указанного участка от о. п. „Ул. Степная“ по ул. Троллейной, ул. Широкой до о. п. „ТЭЦ-2“ в прямом и обратном направлениях. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
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