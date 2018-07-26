Движение по ул. Связистов временно перекроют

С 20:00 27 июля до 5:30 28 июля закроют движение транспорта через трамвайные пути по улице Связистов в сторону улицы Озерной в районе дома по адресу: улица Титова, 189.

Дорогу перекрывают для работ по ремонту трамвайных путей на ул. Титова. На время проведения работ трамвайный маршрут № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — ТЭЦ-2» будет закрыт.