Московская компания изучает возможность строительства в Омске метро

«Мосметрострой» анализирует целесообразность строительства метро в Омске . Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Жуков в интервью газете «Известия».

«Метро — самый эффективный способ передвижения людей в мегаполисах. Недаром в советское время были определенные расчеты, согласно которым, если население в городе превышает миллион человек, там надо строить метро. Определенные работы ведутся в Ростове-на-Дону, Челябинске Екатеринбурге . Например, есть город Верхняя Пышма, который планируют присоединить к Екатеринбургу — рассматривается вариант строительства легкого метро», — рассказал Сергей Жуков

По словам руководителя «Мосметростроя», сейчас федеральная межведомственная рабочая группа анализирует целесообразность строительства метро и тоннелей в крупных городах России , в том числе в Омске и Красноярске

Омской области. «На нас компания «Мосметрострой» не выходила, возможно, они сами изучают информацию по метро», — цитирует портал «Омск здесь» представителя минпрома

Ранее сообщалось, что решением Арбитражного суда Омской области управлению по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений разрешено не консервировать объекты омского метрополитена.

В мае этого года правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена, которое было начато в 1992 году. За 26 лет в Омске построили одну станцию метро — «Пушкинскую». Для жителей города открыли ее подземный переход. В рамках проекта по консервации метро планируется завершить строительство еще одной станции — «Заречной». Строительство третьей станции — «Кристалл» — будет прекращено.

На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей. Работы по консервации оцениваются еще в 400 миллионов.

«Мосметрострой» — крупнейший метростроитель РФ: с 1931 года он построил 181 станцию столичного метро, а сейчас строит еще 12 и почти 22 километра тоннелей. По данным стройкомплекса Москвы, на долю ММС приходится около 36% всех работ по строительству метро.